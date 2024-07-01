رئيس الوزراء الفرنسي: يجب ألا يذهب ولو صوت واحد إلى اليمين المتطرف ومشروعه الكارثي في الجولة الثانية من الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 01:42

رئيس الوزراء الفرنسي: يجب ألا يذهب ولو صوت واحد إلى اليمين المتطرف ومشروعه الكارثي في الجولة الثانية من الانتخابات

منذ 59 mins 1 July، 2024
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