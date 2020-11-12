تحليق معاد فوق مختلف المناطق على علو متوسط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2020 - 11:38

تحليق معاد فوق مختلف المناطق على علو متوسط

منذ 37 mins 12 November، 2020
طيران معادي
لبنان

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في اجواء النبطية وإقليم التفاح عند العاشرة الا ربعا، ونفذ غارات وهمية وصلت الى أجواء يحمر والدوير وانصار والشرقية ومجرى الليطاني وقلعة الشقيف وشمال الليطاني.

كذلك حلق الطيران المعادي على علو متوسط فوق منطقة مرجعيون وفوق راشيا والبقاع الغربي.

من جهة ثانية، يسجل تحليق مكثف للطيران الحربي، على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل، كما تشهد اجواء مدينة صيدا وجوارها تحليقا معاديا على علو متوسط .

وفي بيروت وضواحيها، حلق الطيران المعادي على علو متوسط.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة