الجيش: طائرات حربية وإستطلاع للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول الخروقات الجوية للعدو الإسرائيلي تضمنت الآتي:

“- بتاريخ 24/ 5/ 2022 الساعة 20.35 خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة الوزاني لمسافة حوالى 50 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء بإتجاه الأراضي المحتلة، وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

– بتاريخ 25/ 5/ 2022 الساعة 12.30، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق منطقة شكا.

وعند الساعة 13.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.55 من فوق البحر غرب المدينة المذكورة. وتجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام