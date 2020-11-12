إصابات كورونا تتجاوز 51.81 مليون إصابة في العالم

أظهر إحصاء أجرته وكالة “رويترز” أن أكثر من 51.81 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و279 ألفا و29 حالة.

وبحسب “رويترز” تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ونشرت رويترز قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

– الولايات المتحدة 239879 حالة وفاة و10276360 إصابة مؤكدة.

– الهند 127571 حالة وفاة و8636011 إصابة.

– البرازيل 162829 حالة وفاة و5700044 إصابة.

– فرنسا 42535 حالة وفاة و 1865538 إصابة.

– روسيا 31593 حالة وفاة و1836960 إصابة.

المصدر: وكالة رويترز