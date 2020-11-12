بالفيديو | أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله بمناسبة يوم الشهيد 11-11-2020

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن مشكلة الأميركيين في لبنان هي المقاومة مؤكداً رفض العقوبات الأميركية التي تطال لبنانيين. وحول الانتخابات الأميركية الأخيرة، أعرب السيد نصرالله عن الفرحة بهزيمة ترامب الانتخابية داعياً محور المقاومة إلى الحذر مما يمكن أن يقدم عليه في الشهرين المتبقيين من ولايته.

وشدد السيد نصرالله على أن لجوء العدو الاسرائيلي الى مناورة دفاعية هو دليل واضح على أن المقاومة غيرت المعادلات وفرضت الردع عليه.

وفي ملف ترسيم الحدود، شدد الأمين العام لحزب الله على الثقة بإدارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهدا الملف مؤكداً أن لبنان يفاوض من موقع القوة.

وأمل السيد نصر الله الإسراع بتشكيل الحكومة بالتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، داعياً من جهة أخرى الجميع إلى الإلتزام بالاقفال من أجل لجم تفشي وباء كورونا.

المصدر: المنار