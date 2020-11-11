العدو الاسرائيلي يواصل سياسة هدم المنازل الفلسطينية بالاراضي المحتلة

يواصل العدو الاسرائيلي سياساته بهدم منازل الفلسطينيين في الاراضي المحلتة، وبالسياق أخطرت قوات العدو الأربعاء، بهدم عدة مساكن ووقف العمل بأخرى شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال سلمت 5 اخطارات في خربتي التواني والركيز شرق يطا، استهدفت غرفا سكنية وآباراً لجمع المياه، مملوكة للمواطنين محمد عيسى ربعي وأشرف وفضل العمور”، وأوضح ان “قوات الاحتلال جابت خرب شرق يطا وقامت بتصوير مساكن المواطنين، وسط مخاوف الأهالي من عمليات هدم وتشريد تستهدفهم”.

المصدر: فلسطين اليوم