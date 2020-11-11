الرئيس نبيه بري يستقبل في هذه الاثناء رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 18:50

الرئيس نبيه بري يستقبل في هذه الاثناء رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 21 mins 11 November، 2020
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