الرئيس نبيه بري يستقبل في هذه الاثناء رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 18:50
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث مساء اليوم الساعة 8:30 بتوقيت بيروت في ذكرى يوم الشهيد
لمناسبة يوم شهيد حزب الله وفد من اتحاد بلديات الضاحية وعدد من رؤساء البلديات يزورون روضة الشهيدين
العميد مصطفى حمدان في ذكرى يوم الشهيد: دم الشهداء اثبت أن التحرير ليس حلماً وأن العروج إلى القدس واقع لا محال
انعقاد الجولة الرابعة من محادثات تحديد الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة اليوم في الناقورة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: مهمة المستشار السابق لرئيس الجمهورية أنطوان حداد قد إنتهت بعد إلغاء العقد معه
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعد في حوزة حداد أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى الاعلام
الصحة اللبنانية: 17 وفاة و1552 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الوفيات الى 749 والإصابات الى 96907
انعقاد اجتماع أمني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس دياب بحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال
وزير الداخلية محمد فهمي: الوزارة ستتشدّد قدر الإمكان في تطبيق قرار الاقفال العام
فهمي: ما لم يحصل تعاون في ترجمة قرار الإقفال بين الدولة والمواطن فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا تتعدى حدود 70 %
وزير الصحة حمد حسن شدد على أنه من الضروري اعتماد الجدّية والحزم في تطبيق الإقفال الكلي
وزير التربية طارق المجذوب يصدر قرارا بالاكتفاء بالتعلم عن بعد في المدارس والثانويات لغاية 30 ت2
وصول طائرتين قطريتين إلى مطار بيروت تحملان مستشفيين ميدانيين لمكافحة كورونا
إنطلاق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق
الرئيس الأسد خلال المؤتمر: ما زلنا نعمل بدأب من أجل عودة كل لاجئ لكن العقبات كثيرة وفي مقدمتها الحصار الأميركي
الرئيس الأسد: قضية اللاجئين بالنسبة لسوريا هي قضية وطنية إضافة لكونها إنسانية
وزير الخارجية اللبناني بالمؤتمر: نحن مطالبون بتكثيف الجهود الدولية لتأمين العودة الآمنة للاجئين وعدم ربطهم بالحل السياسي
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يصل إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد
المتحدث باسم القوات اليمنية: قواتنا لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية رداً على العدوان خلال الأيام المقبلة
سريع يحذر من الاقتراب من المنشآت ذات الطابع العسكري في السعودية لأنها ستكون هدفاً مشروعاً لقواته
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: على من بدأ السياسات العدائية حيالنا أن يتراجع عنها
نيويورك تايمز: اللجان الإنتخابية الأميركية لم تؤكد وقوع انتهاكات جدية في الإنتخابات
الولايات المتحدة تتجاوز مستواها القياسي للإصابات ب كورونا بعد اصابة أكثر من 200 ألف شخص خلال 24 ساعة
السلطات الكوبية: مطار هافانا المغلق منذ 24 آذار/مارس بسبب كورونا سيبدأ العمل الأحد مع استقبال رحلات تجارية
الجيش الروسي يعلن بدء انتشار أولى قواته لحفظ السلام في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ
المنامة تعلن وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة
إقامة مراسم تشييع رسمية لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في الضفة الغربية
إجلاء آلاف السكان مع اقتراب إعصار جديد من الفيليبين
الاتحاد الأوروبي يتوقع توزيع أول لقاحات ضد كوفيد-19 على أراضيه في الفصل الاول من 2021
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: التعافي الاقتصادي قد يكون متقلباً حتى مع امكانية التوصل إلى لقاح كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس نبيه بري يستقبل في هذه الاثناء رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 21 mins
11 November، 2020
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