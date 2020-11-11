لبنان: 3 جرحى بحادث سير في زوق مصبح

أصيب 3 اشخاص جراء إنحراف جبالة باطون عن مسارها على الطريق البحرية في زوق مصبح مقابل جسر “يسوع الملك”، وإرتطارمها بعدد من السيارات المتوقفة إلى جانب الطريق وإنقلابها وسط الطريق.

وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية التي إستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب جريح من سيارته وحالته حرجة، فيما تولى الصليب الأحمر نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث بزحمة سير على الطريق وتولت عناصر مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي تسهيل حركة المرور ورفع السيارات والجبالة من المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام