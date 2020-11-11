تسجيل حالة وفاة و24 اصابة جديدة بكورونا في محافظة عكار شمال لبنان

أفادت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الاربعاء عن تسجيل حالة وفاة واحدة و24 اصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة شفاء.

ولفتت الغرفة الى ان “الاصابات الجديدة توزعت على بلدات: ببنين 3 حالات، القبيات 3 حالات، حلبا حالتان، القليعات حالتان. واصابة واحدة في بلدات: رحبة، الحيصا، قبعيت، القرقف، الكويخات، منيارة، مشمش، عيات، جديدة القيطع، كفرحرة، اكروم، القرنة، التليل والشيخ محمد”.

واشارت الغرفة الى ان “اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة حتى اليوم: 2040 إصابة، والحالات الايجابية قيد المعالجة 379 حالة”، وتابعت “أما اجمالي حالات الشفاء فبلغ: 1624 حالة، في حين اصبح عدد الوفيات: 39 متوفيا منذ بدء الازمة، وبات عدد حالات الحجر المنزلي: 427 حالة قيد المراقبة والمتابعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام