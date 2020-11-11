ندوة افتراضية من تنظيم المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان بعنوان “في مدرسة الرسول الأعظم (ص)”؛ قراءة في فكر الإمام الخامنئي(دام ظله)” .

في أجواء الاحتفال بولادة الرسول الأكرم (ص) وأسبوع الوحدة الاسلامية ،نظمت المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع مؤسسة حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي KHAMENEI.IR ندوةً افتراضيةً بعنوان “في مدرسة الرسول الأعظم (ص)”؛ قراءة في فكر الإمام الخامنئي(دام ظله)” ، وذلك بحضور شخصيات من مختلف المذاهب والطوائف ورجال دين من دول عديدة ، إيران، لبنان، البحرين,سوريا ودول أخرى, وقد عُقدت الندوة من وحي ولادة الرسول الأكرم (ص)، وأحداث الإساءة لشخص الرسول الأكرم (ص) التي جرت مؤخراً في بعض الدول. وقد حضر الندوة عددٌ من الرجال العلم والفكر والدين كما كانت مداخلاتٌ لعدة أفراد على هامش اللقاء.

للاطلاع على الندوة اضغط هنا: http://external.almanar.com.lb/framework\/includes/uploads/2020/11/manar-08471220016051068112.docx

المصدر: موقع المنار