أردوغان: تركيا ستشارك بقوات حفظ السلام في قره باغ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشارك في إرسال قوات حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أنه “تم توقيع مذكرة تعاون بين أنقرة وموسكو لتأسيس مركز تركي روسي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار”. وقال أردوغان، في كلمة أمام اجتماع عقدته الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة الأربعاء، إن “أتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ ينص على تسليم أذربيجان المناطق التي لم يتم تحريرها بعد”.

كما تطرق أردوغان للأوضاع في سوريا، وقال “مستعدون للعمل مع القوى الفاعلة في المنطقة على رأسها روسيا من أجل بناء سوريا الجديدة بإرادة شعبها”، مضيفا “نأمل بدء مرحلة سلام وأمن في سوريا مماثلة لقره باغ بأقصر وقت ممكن ولكن يجب إبعاد النظام والمنظمات الإرهابية أولا من أجل تحقيق ذلك”، حسب قوله.

المصدر: سبوتنيك