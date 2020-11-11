معاون وزير الخارجية السوري: نأمل أن يبتعد الرئيس الأميركي المنتخب عن سياسة خلق التوترات

أعرب معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، عن أمله في أن “يبتعد الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن عن سياسة خلق التوترات وتأجيج الصراعات”.

وقال سوسان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الأربعاء، إنه “بالنسبة لبايدن و(الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ترامب لا يهمنا الأشخاص ولكن السياسات”، مضيفًا “يجب أن يكون للولايات المتحدة علاقات جيدة مع دول العالم كافة، ونتمنى من الرئيس الجديد أن يتعلم من أخطاء أسلافه”، مضيفاً “نحن نعول على أنفسنا ولا نعول على أحد”، مؤكدًا أن “السياسات الأميركية التي مورست لم تؤدي إلا إلى تأجيج الصراعات في العالم”.

المصدر: سبوتنيك