الوزير المشرفيه ألقى كلمة لبنان بالمؤتمر الدولي حول “عودة اللاجئين السوريين”

ألقى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان رمزي المشرفيه الاربعاء كلمة لبنان في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في دمشق.

وقال المشرفيه “نجتمع اليوم في رحاب الشام العزيزة، نجتمع اليوم ومنطقتنا مثقلة بالأزمات، وتشهد تحولات وتغييرات مصيرية، نجتمع اليوم بعد تسع سنوات على بداية الأزمة التي أدت الى لجوء ونزوح ملايين من الشعب السوري الشقيق إلى دول الجوار”، وتابع “نجتمع اليوم في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين بمبادرة مشكورة من دولة روسيا الاتحادية الصديقة، وباستضافة كريمة من الدولة السورية الشقيقة، مما يشكل انطلاقة عملية لبداية حل تنفيذي مستدام لهذه الازمة الإنسانية”.

وأكد المشرفيه ان “المؤتمر يعكس النية الصادقة للدولة السورية بالعمل على العودة الآمنة والكريمة لأبنائها من اللاجئين والنازحين بمبادرة مقدرة من روسيا الاتحادية التي تشكل قوة عظمى وضمانة موثوقة لإتمام هذه العودة الآمنة والكريمة”.

وأضاف المشرفيه “منذ بداية الأزمة، استضاف لبنان عددا كبيرا من الأشقاء السوريين، وهو شكل رقما قياسيا نسبة لمساحته وعدد سكانه، حيث بات أكثر من 60% من اللبنانيين و80% من النازحين تحت خط الفقر”، وتابع “تقدر الاكلاف المباشرة وغير المباشرة للنزوح منذ 9 سنوات بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة والبنى التحتية وفرص العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام