سوسان: مؤتمر عودة اللاجئين السوريين يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بالتوقف عن عرقلة العودة

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان أن الحكومة السورية وجهت الدعوة لجميع المهجرين دون استثناء للعودة إلى سورية لافتا الى ان المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين المزمع عقده يوم الأربعاء القادم يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي يطالبه فيها بالتوقف عن عرقلة عودة هؤلاء المهجرين وتسييس وضعهم الإنساني.

ولفت سوسان إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر باستثناء تركيا مشيرا الى أن الصين وروسيا وإيران ولبنان ودولة الإمارات وباكستان وسلطنة عمان من بين الدول المشاركة في المؤتمر.

وأكد سوسان أن الذين اتخذوا مواقف غير إيجابية تجاه المؤتمر كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي عروا أنفسهم وأكدوا استغلالهم معاناة السوريين في الخارج بهدف تحقيق أجندات سياسية موضحاً أن الأمم المتحدة تشارك في المؤتمر بصفة مراقب “وكان حرياً بها أن تكون أكثر فعالية”.

وأوضح معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أن تحالف سورية وروسيا الاتحادية وشراكتهما في الحرب على الإرهاب وكذلك في دعم عملية الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية يزعج الغرب.

المصدر: سانا