علييف: الحرب في قره باغ انتهت وانتصرت أذربيجان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 14:18

علييف: الحرب في قره باغ انتهت وانتصرت أذربيجان (سبوتنيك)

منذ 8 mins 11 November، 2020
أخبار موقع المنار

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