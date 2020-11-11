أردوغان: نأمل بدء مرحلة سلام وأمن في سوريا مماثلة لقره باغ بأقصر وقت ممكن ولكن يجب إبعاد النظام والمنظمات الإرهابية أولا من أجل تحقيق ذلك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 14:16

أردوغان: نأمل بدء مرحلة سلام وأمن في سوريا مماثلة لقره باغ بأقصر وقت ممكن ولكن يجب إبعاد النظام والمنظمات الإرهابية أولا من أجل تحقيق ذلك (سبوتنيك)

منذ 45 mins 11 November، 2020
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