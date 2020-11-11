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November 11 2020 - 11:12

الصحة الروسية: تركيا تعرب عن اهتمامها بإنتاج لقاح “سبوتنيك-في”

منذ 14 mins 11 November، 2020
القاح الروسي سبوتنيك v
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية الأربعاء، أن تركيا أعربت عن اهتمامها بتنظيم إنتاج لقاح “سبوتنيك-في” في منشآت شركات الأدوية التركية. وجاء في بيان الصحة الروسية “أبدى وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا اهتمامه بتنظيم إنتاج لقاح “سبوتنيك-في” في منشآت مصنعي الأدوية الأتراك بعد إجراء دراسات السموم المنصوص عليها في التشريعات المحلية”.

وأكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، لنظيره التركي الاستعداد لتنظيم مثل هذه الأبحاث في مختبر معتمد. وقال المكتب الصحفي الصحة الروسية ” أن الجانبين قد اتفقا على البدء في تنفيذ الاتفاقات في الأيام القليلة المقبلة” وذلك بعد محادثات جرت أمس الثلاثاء. وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول “سبوتنيك في” ويطوره مركز “غامالي” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم “إيبيفاك كورونا” يطوره مركز “فيكتور” الحكومي”.

المصدر: سبوتنيك

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