غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من جسر #خلدة باتجاه #الاوزاعي بسبب تساقط الامطار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 09:38

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من جسر #خلدة باتجاه #الاوزاعي بسبب تساقط الامطار

منذ 18 mins 11 November، 2020
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