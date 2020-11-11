حملة ترامب ترفع دعوى في ميشيغين لوقف المصادقة على نتيجة الانتخابات لحين التحقق من قانونية عملية الاقتراع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 07:58

حملة ترامب ترفع دعوى في ميشيغين لوقف المصادقة على نتيجة الانتخابات لحين التحقق من قانونية عملية الاقتراع

منذ 1 ساعة 11 November، 2020
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