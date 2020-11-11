حملة ترامب ترفع دعوى في ميشيغين لوقف المصادقة على نتيجة الانتخابات لحين التحقق من قانونية عملية الاقتراع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 07:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الأربعاء المقبل الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت في ذكرى يوم الشهيد
الصحة اللبنانية: 17 وفاة و1552 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الوفيات الى 749 والإصابات الى 96907
المجلس الأعلى للدفاع يقرر الإقفال التام بدءا من صباح السبت 14 تشرين الثاني الى صباح الإثنين الـ 30 منه
وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: المصانع معفية من قرار الاقفال
جمعية واعد للأسرى: استشهاد الأسير المريض كمال ابو وعر داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي
جمعية واعد للأسرى: الشهيد كمال ابو وعر عانى من سرطان الحنجرة وأصيب بفيروس كورونا ولاقى إهمالًا طبيًا متعمدًا
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: حالة من التوتر والغليان تسود سجون الإحتلال أعقاب إعلان استشهاد الأسير ابو وعر
حركة حماس: ان سبب استشهاد الأسير ابو وعر هو الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون
الجهاد الاسلامي: القتل المتعمد لأسرانا وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم يُثبت ان الإحتلال ينتهج سياسة الإهمال الطبي عن قصد
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزي في الانتخابات
وسائل إعلام أميركية: استقالة وكيل البنتاغون للشؤون السياسية جيمس اندرسون بعد خلافات مع البيت الأبيض
وزير الخارجية الأميركي: واشنطن أقرت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة
الكرملين: الإتفاق بشأن ناغورني قره باغ هو انتصار لشعب أرمينيا وأذربيجان لأنه أوقف الحرب
الخارجية الإيرانية: نرحب بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا ونأمل أن يؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة إنهاء احتلال المناطق في كارباخ واحترام حقوق الأقليات وخروج المقاتلين الأجانب
سانا: إنطلاق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق يومي الأربعاء والخميس المقبلين
رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي: دول الاتحاد لن تشارك في مؤتمر دولي حول اللاجئين والنازحين السوريين في دمشق
وسائل إعلام أميركية: استقالة وكيل البنتاغون للشؤون السياسية جيمس اندرسون بعد خلافات مع البيت الأبيض
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة إنهاء احتلال المناطق في كارباخ واحترام حقوق الأقليات وخروج المقاتلين الأجانب
سانا: إنطلاق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق يومي الأربعاء والخميس المقبلين
رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي: دول الاتحاد لن تشارك في مؤتمر دولي حول اللاجئين والنازحين السوريين في دمشق
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما يشيد بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض
الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون : امريكا اعلنت كلمتها والديمقراطية فازت
الاعلام الاميركي: الفريق القانوني لترمب سيرفع دعوى قضائية تشكك في شفافية عمليات فرز الاصوات
ترمب عبر تويتر: حصلت على 71 مليون صوت شرعي وهو الرقم الاكبر لاي رئيس في السلطة اطلاقا
تويتر يضع اشارة تحذيرية على تغريدة لترمب تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : عانينا على مدار عقود من انحياز الادارات الامريكية للاحتلال
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
حملة ترامب ترفع دعوى في ميشيغين لوقف المصادقة على نتيجة الانتخابات لحين التحقق من قانونية عملية الاقتراع
منذ 1 ساعة
11 November، 2020
الانتخابات الاميركية
القضاء الاميركي
الولايات المتحدة
ترامب
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