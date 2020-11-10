“لبنان القوي”: العقوبات على باسيل ظلم ولفصل تشكيل الحكومة عن أي عامل خارجي

دعا تكتل “لبنان القوي” الثلاثاء “المعنيين بتشكيل الحكومة الى فصلها عن أي عامل خارجي”، ولفت الى ان “الأساس هو قيام حكومة اصلاحية تستطيع ان تطبق الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمها إجراء التدقيق الجنائي والاصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية وان تتشكل الحكومة وفقا لوحدة القواعد والمعايير”.

وشدد التكتل على “رفض كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المس بالتوازن بين مكونات الوطن”، وأكد انه “لم يتعاط حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة، ولكن لا شيء ينزع منه حق ابداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف”.

وحذر التكتل من “سلبيات التأخر في عملية التشكيل”، وشدد على “وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناء على قواعد العدالة والتوازن، دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل الاختصاص”.

من جهة ثانية، اطلع التكتل من رئيسه جبران باسيل على “موضوع العقوبات الأميركية فأكد تأييده للمطالعة التي اجراها النائب باسيل نهار الأحد الفائت وايد موقفه لجهة تمسك التكتل باستقلاليته في اتخاذ مواقفه الوطنية وعدم جواز التلاعب بالوحدة الوطنية تحت تأثير الخارج وضغوطه”.

وأكد التكتل “تمسكه بأحسن العلاقات بين الشعبين اللبناني والأميركي وببناء افضل العلاقات مع الادارة الجديدة”، واعتبر ان “العقوبات بما هي من اجراء اداري غير قضائي تشكل ظلما وتعسفا، ولذا يدعو الى اعادة النظر بهذه السياسة واسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة ايجابية يوما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام