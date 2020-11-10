“المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى”: لبنان أحوج ما يكون الى حكومة انقاذ وطني

استنكر “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” خلال اجتماعه الثلاثاء في دار الفتوى برئاسة “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان ما اسماه “أمام استمرار تعطيل وعرقلة” جهود الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان سعد الدين الحريري لتأليف الحكومة العتيدة.

وقال المجلس إن “لبنان أحوج ما يكون اليوم الى حكومة انقاذ وطني تكون على مستوى التحديات التي يواجهها، وتتمتع بثقة الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي”، ورأى ان “تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو إلا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية أو فئوية لا تمت الى المصلحة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام