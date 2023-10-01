دار الفتوى يجري انتخابات لاختيار 24 عضواً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

اجرت دار الفتوى اليوم انتخابات في بيروت والمناطق لاختيار 24 عضواً يشكّلون “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” ، على أن يعيّن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ثمانية أعضاء إضافيين.

وفي بيروت تنافست لوائح عدة في المعركة الانتخابية ، اما في الشمال فقد خاض خمسة مرشحين المنافسة على مقعد واحد في عكار، وفي طرابلس فشلت محاولة تشكيل لائحة توافقية لتجري الانتخابات بين نحو عشرين مرشحا لإختيار 8 اعضاء.

وفي جبل لبنان والبقاع جرت الانتخابات بين عدد من المرشحين على مقعدين في كل منهما بعدما لم تؤدي الاتصالات الى اي توافق. وجنوبا غاب المشهد الانتخابي في دائرتَي صيدا وحاصبيا – مرجعيون بعد فوز اربعة مرشحين بالتزكية. اما في بعلبك و صور فيعود امر مقعديهما للتعيين من قبل مفتي الجمهورية.

المصدر: موقع المنار