المفتي دريان صادق على نتائج انتخابات “المجلس الشرعي” في بيروت والمناطق

صادق “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان على نتائج انتخابات “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” التي جرت في بيروت والمناطق اللبنانية كاف.
وقد فاز في الانتخابات عن محافظة بيروت: محمد مكاوي، وسيم المغربل، زياد الصاحب، عبد الحميد التقي، مازن شربجي، طلال بيضون، عبد الله شاهين وفؤاد زراد.
عن محافظة الشمال: فايز مصطفى سيف، بلال بركة، احمد عبد الأمين، مظهر الحموي، أسامة طراد، منذر حمزة ووائل زمرلي.
عن محافظة عكار: كفاح الكسار.
عن محافظة جبل لبنان: رئيف عبد الله، حمزة شرف الدين.
عن محافظة البقاع: محمد العجمي، يونس عبد الرزاق
عن قضاء صيدا بالتزكية: عبد الحليم الزين، موفق الرواس، فايز بعاصيري.
عن قضائي حاصبيا ومرجعيون بالتزكية: نزيه حمد.
وقد أجرت دار الفتوى الاحد الانتخابات في بيروت والمناطق لاختيار 24 عضواً يشكّلون “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” ، على أن يعيّن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ثمانية أعضاء إضافيين.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام