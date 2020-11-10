قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية المار بولاية فارياب شمالي #أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 10:42
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الأربعاء المقبل الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت في ذكرى يوم الشهيد
مراسل المنار: لجنة كورونا الوزارية في لبنان توصي بالإقفال التام في البلاد لمدة اسبوعين اعتبارا من يوم السبت المقبل
وزير الصحة حمد حسن للمنار: لبنان سيكون من أول الدول التي ستستفيد من لقاح شركة "فايزر" المضاد لكورونا
حسن للمنار: سنستلم مستشفيين ميدانيين من قطر يوم الاربعاء للاستفادة منهما في عكار وصور
تقرير وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1119 اصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل الرئيس المكلف سعد الحريري ويستكمل معه درس الملف الحكومي
المكتب الإعلامي لباسيل: السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين التيار الوطني وحزب الله رغم كل الضغوط التي مورست
المكتب الإعلامي لباسيل: محاولة دق اسفين في العلاقة بين الجانبين من خلال بيان إعلامي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح حتماً
المكتب الإعلامي لباسيل يطالب السلطات الأميركية بتسليم معطياتها بحال وجدت حول الفساد إلى السلطات اللبنانية المختصة
منظمة الصحة العالمية: تجارب لقاح فايزر إيجابية جداً وقد يتم توزيع اللقاح بين السكان الأكثر ضعفا حتى شهر آذار 2021
الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يعلن تشكيل فريقه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا
وزير العدل الأميركي وليام بار يعطي موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقيل وزير الحرب مارك اسبر ويعيّن مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب وزيرا بالوكالة
أرمينيا وأذربيجان توقعان اتفاقا على وقف إطلاق نار شامل في إقليم ناغورني قره باغ برعاية روسية
الرئيس الأذربيجاني: إتفاق وقف إطلاق النار يعني استسلام أرمينيا ووضع حدّ لسنوات طويلة من الاحتلال
أرمينيا: محتجون غاضبون يعتدون على رئيس البرلمان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع أذربيجان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سننشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم كاراباخ بعد اتفاق وقف إطلاق النار
صحيفة يديعوت أحرونوت: طائرة إسرائيلية حلقت فوق مدينة مكة المكرمة خلال رحلتها الى الهند
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعوه إلى العمل معا
الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما يشيد بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض
الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون : امريكا اعلنت كلمتها والديمقراطية فازت
الاعلام الاميركي: الفريق القانوني لترمب سيرفع دعوى قضائية تشكك في شفافية عمليات فرز الاصوات
ترمب عبر تويتر: حصلت على 71 مليون صوت شرعي وهو الرقم الاكبر لاي رئيس في السلطة اطلاقا
تويتر يضع اشارة تحذيرية على تغريدة لترمب تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : عانينا على مدار عقود من انحياز الادارات الامريكية للاحتلال
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية المار بولاية فارياب شمالي #أفغانستان
منذ 2 ساعة
10 November، 2020
افغانستان
هجوم انتحاري
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