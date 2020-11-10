قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية المار بولاية فارياب شمالي #أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 10:42

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية المار بولاية فارياب شمالي #أفغانستان

منذ 2 ساعة 10 November، 2020
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