زعيم “فرنسا الأبية” يعلن نيته الترشح لانتخابات 2022 الرئاسية

أعلن زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلونشون اليوم الأحد، نيته الترشح لانتخابات بلاده الرئاسية في 2022.

وقال في تغريدة “أنا مستعد وأقترح ترشيحي للانتخابات الرئاسية لعام 2022″، مضيفا أنه يحتاج 150 ألف توقيع من داعميه لتحقيق هدفه.

وكان ميلونشون ترشح للانتخابات الرئاسية سنتي 2012 و2017، وتمحور برنامجه الانتخابي حول عدة قضايا داخلية وخارجية، فهو يدعو لإطلاق الجمهورية السادسة، وزيادة الحد اﻷدنى للأجور بنسبة 16%، وخفض ساعات العمل الأسبوعية وسن التقاعد، كما لا يتبنى خطابا معاديا للمهاجرين، بل يدعو إلى إدماجهم.

المصدر: روسيا اليوم