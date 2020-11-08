الشيخ عزام: لا تغيير في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة حيال القضية الفلسطينية

رأى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الشيخ نافذ عزام الأحد أن “موقف الإدارة الأمريكية لن يتغير في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدين بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولكن سيكون أقل سوءاً وانحيازاً من إدارة دونالد ترامب، كون أن إدارة الرئيس السابق ترامب فعلت ما لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق بالنسبة لتشجيع “إسرائيل” على الاستمرار في عدوانها والتجاهل كافة المواثيق الدولية”.

وقال الشيخ عزام، في تصريحات خاصة لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” تعقيباً على فوز بايدين برئاسة الولايات المتحدة الامريكية، “لا نعول كثيراً على بايدين فالإدارة الأمريكية ستعود إلى سابق عهد ترامب بتقديم الوعود للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ولن يكن هناك تحول كبير”. وشدد على أن “الإدارة الجديدة قد تتراجع عن القرارات والإجراءات المتطرفة التي اتخذتها إدارة ترامب فيما يخص بالأونروا وفيما يخص نقل السفارة الأمريكية للقدس والتجاهل الكامل للحقوق الفلسطينية”، مشيراً إلى أنه “قد يكون هناك تخفيف من حدة الخطاب تجاه الفلسطينيين والعرب والمسلمين”.

وبيّن الشيخ عزام، أن “الإدارات الامريكية المتعافبة كانت دائمة منحازة “لإسرائيل” ولكن إدارة ترامب كانت الأكثر انحيازاً والأكثر تطرفا وتجاهلاً واستخفافاً بالمجتمع الدولي بأسره وهذا ما لمسناه خلال السنوات الأربعة التي قضاها الأخير في البيت الابيض”، موضحاً ان “هناك حالة ارتياح في العالم أجمع بذهاب ترامب” .

المصدر: فلسطين اليوم