لبنان: تسجيل 1769 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و13 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 21:12

لبنان: تسجيل 1769 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و13 حالة وفاة

منذ 24 mins 7 November، 2020
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