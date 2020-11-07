واتساب يعلن خاصية جديدة ينتظرها مستخدموه منذ مدة!

لفترة طويلة لم يقدم تطبيق واتساب، الخاص بتبادل الرسائل والمكالمات عبر الإنترنت، نفس السمات التي وفرتها تطبيقات أخرى بديلة منافسة له، وعلى رأسها تطبيق سيغنال.

ولكن يبدو أن واتساب قرر مؤخرا القيام بتغيير ربما يرضي الكثير من مستخدميه. إذ أضاف التطبيق خاصية جديدة تسمح بمسح جميع ما تم إرساله من الهواتف المستقبلة للرسائل، بما في ذلك الرسائل داخل مجموعات الدردشة التي تضم أكثر من عضوين، بعدما كانت خاصية المسح تخصّ فقط الدقائق الأولى من الإرسال وقبل اطلاع المستقبل عليها.

ومن المفترض أن تنطلق الخاصية الجديدة بالسماح للمستخدين بمسح الرسائل علي مدار سبعة أيام متتالية فقط، وفقا لبيان منشور عبر المدونة الخاصة بتطبيق واتساب. وسبق لواتساب أن أعلن عن تجريبخاصية لرسائل ذاتية المسح.

وبمجرد تفعيل خاصية مسح الرسائل، سيتم محوها أولا بأول بعد سبعة أيام من إرسالها عبر التطبيق بما يحقق لمستخدم التطبيق “مزيداً من الخصوصية”، علي حد تعبير البيان الصادر عن إدارة واتساب.

كما أشارت إدارة التطبيق إلى اعتقادها بأن قرار إطلاق خاصية المسح من شأنه أيضا تحقيق “سلاما ذهنيا” للمستخدم لمعرفته بأن الرسائل “غير دائمة”.

ونشر القائمون على التطبيق، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، فيديو لشرح كيفية تفعيل الخاصية الجديدة. أما بالنسبة للرسائل داخل مجموعات الدردشة، فسيكون لمؤسس المجموعة (الأدمن) وحده القدرة على تفعيل الخاصية الجديدة.

ويأتي الإعلان عن الخاصية الجديدة لمسح الرسائل بعد شهر من إطلاق التطبيق، والمملوك من شركة فيسبوك، لخدمة جديدة للتسوق، وفقا لموقع صحيفة الغارديان.

وتسمح خدمة التسوق الجديدة بمراسلة المتاجر وتفحص القطع المعروضة للبيع ثم الدفع وإكمال عملية الشراء عبر واتساب دون الحاجة لمغادرة التطبيق على الإطلاق.

المصدر: dw.com