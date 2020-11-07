أرمينيا تعلن عن مرتزقة أجانب يقاتلون في قره باغ إلى جانب قوات أذربيجان

أعلن جهاز الأمن القومي الأرمني إخطاره المنظمات الدولية والدول الصديقة، بوجود أكثر من 20 مرتزقا أجنبيا يقاتلون إلى جانب قوات أذربيجان في قره باغ.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق في أرمينيا عن إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة مواطنين سوريين، على خلفية مشاركتهم في القتال في الإقليم، ووجهت لهم غيابيا تهما بموجب مواد القانون الجنائي الأرميني تتعلق بـ”الإرهاب الدولي، والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة، والارتزاق”.

وأوضحت اللجنة أن “المتهم الأول أبو سطيف الهنداوي، هو عضو في جيش تحرير سوريا التابع لتركيا، والثاني أحمد الطيبي من مواليد محافظة إدلب السورية ودرس في جامعة حلب ويعيش في مدينة الريخانلي التركية قرب الحدود مع سوريا، فيما لم يتم تقديم معلومات عن الشخص الثالث المطلوب وهو أبو ذياب الحلبي”.

وأضافت اللجنة “علاوة عن ذلك، فإن البيانات الخاصة بأكثر من 20 من المرتزقة، بمن فيهم أبو عرب حسن، وأبو شاهر بزان، ومحمود أبو محمد، وحمود تلكين، وأبو بشير معران وآخرين، الذين يشاركون أيضا بنشاط في العمليات العسكرية ضد قره باغ، فقد تم نقلها إلى منظمات دولية مختلفة، وبلدان صديقة من أجل الحصول على معلومات إضافية عنهم، وكذلك اعتقالهم ومحاكمتهم في حال ضبطهم في أي من تلك البلدان”.

المصدر: روسيا اليوم