ماس يدعو موسكو وواشنطن لمواصلة العمل على تمديد “ستارت- 3” بعد الانتخابات الأميركية

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجمعة، أنه يرحب برغبة روسيا والولايات المتحدة بتمديد معاهدة “ستارت-3″، داعياً كلا البلدين إلى مواصلة هذه الديناميكيات الإيجابية بعد الانتخابات الأميركية.

وقال ماس، خلال مؤتمر “عام 2020 مواكبة التكنولوجيات وإعادة التفكير في الحد من التسلح” “ترحب ألمانيا بالمحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تمديد “ستارت – “3. وينبغي أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية بعد الانتخابات الأميركية”.

وشدد على أن هذه ليست قضية ثنائية فقط بين الولايات المتحدة وروسيا ، ولكنها أيضا “ضامن للأمن العالمي”، مضيفاً “لذلك، أحث واشنطن وموسكو على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل نهائي لتمديد “ستارت – 3-” قبل أن تنتهي في غضون اقل من أربعة أشهر”..

والجدير بالذكر أن معاهدة “ستارت 3″، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية “ستارت-1” الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 ي براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت “ستارت – 3” حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير عام .2011

وألزمت “ستارت 3” الجانبين الأميركي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.

المصدر: سبوتنيك