بايدن: يجب احتساب كل صوت وهذا ما يحصل وليس لدينا أي شك بفوزنا في الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 00:42

بايدن: يجب احتساب كل صوت وهذا ما يحصل وليس لدينا أي شك بفوزنا في الانتخابات

منذ 1 ساعة 5 November، 2020
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