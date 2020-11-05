نقابة المرئي والمسموع عزت بمحمود رحال

تقدم مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع من “اسرة الزميل المرحوم محمود رحال واسرة قناة ال-NBN ومن عموم العاملين في القطاع الاعلامي بخالص التعازي والمواساة جراء هذا المصاب الاليم بعد مضاعفات اصيب بها الراحل جراء الاصابة بفيروس كورونا سائلا الله عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

ودعا مجلس النقابة “جميع الزملاء وعموم الشعب اللبناني والمقيمين على اراضيه الى التشدد في الالتزام بسبل الوقاية والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة حفظا لانفسنا واحبائنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام