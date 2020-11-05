إعدام 200 ألف دجاجة في هولندا بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

أمرت وزارة الزراعة الهولندية اليوم الخميس، بإعدام 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة ببلدة بويفليك بشرق البلاد.

وتعد عملية الإعدام هذه، الثانية في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض H5N8 لأول مرة في الطيور البرية. كما صدرت أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور بالداخل حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى.

تعتبر مخاطر المرض على البشر منخفضة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ينتشر بين الطيور المهاجرة التي تنقله بعد ذلك إلى الطيور الداجنة.

وكانت بريطانيا أمرت يوم الاثنين بإعدام 13 ألف طائر في مزرعة في فرودشام، شيشاير، بعد اكتشاف حالات هناك.

المصدر: وكالة رويترز