الرئيس روحاني يرعى تدشين المرحلة الأولى من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي

رعى رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني، عبر الفيديو كونفرانس صباح الخميس، مراسم تدشين المرحلة الاولى من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى الهضبة المركزية في ايران؛ بما يشمل محافظتي هرمزكان (جنوب) وكرمان (وسط).

وقال محافظ هرمزكان فريدون همتي في تصريحه بالمناسبة إن “المرحلة الاولى من هذا المشروع والتي تحمل شعار “ساقي الاكوثر” تتسع لنقل 200 الف متر مكعب من مياه الخليج الفارسي الى منطقة سيرجان بمحافظة كرمان وفي اطار المشاريع التنموية التي تبنتها وزارة الطاقة الايرانية”.

واضاف همتي، أن “حصة هرمزكان من المرحلة الاولى لمشروع نقل مياه البحر تتراوح بين 40 و50 الف متر مكعب، ليتم استخدامها في توفير المياه الصالحة للشرب بميناء خمير (جنوبي بندرعباس مركز المحافظة) والقرى المجاورة له”.

المصدر: ارنا