وهاب بعد لقائه الكاظمي: لبنان مقبل على مرحلة من التعاون مع العراق

عاد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من العراق، بعد زيارة رافقه فيها مدير مكتبه ياسر الصفدي ومستشاره الإعلامي الدكتور هشام الأعور، التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ولمس الوفد خلال زيارته – بحسب بيان – “مدى استعداد الرئيس الكاظمي تقديم كل مساعدة منه للبنان بخاصة في مجال تزويده بالنفط بأسعار مخفضة وتسهيل عمليات الدفع”.

ودعا وهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري إلى “متابعة هذا الملف وتكليف مسؤولين لبنانيين لمتابعته مع الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام