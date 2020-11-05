ترامب: نعلن فوزنا في ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية

اعتبر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترمب، نفسه فائزا على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ميشيغان وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة نشرها مساء الأربعاء: “أعلنا، لأسباب متعلقة بالمجمع الانتخابي، فوزنا في ولايات بنسلفانيا، التي لا تسمح بوصول مراقبين شرعيين (إلى مراكز فرز الأصوات) وجورجيا وكارولاينا الشمالية، حيث يتميز كل منها بتقدم كبير لترامب”.

وتابع: “وإضافة إلى ذلك نعلن عن فوزنا في ولاية ميشيغان، إذا كان هناك عدد كبير من بطاقات الاقتراع التي تم إسقاطها سريا، الأمر الذي كانت هناك تقارير كثيرة حوله”.

وتعتبر هذه الولايات المتأرجحة الـ4 حاسمة لنتيجة السباق الانتخابي، وفي الوقت الذي تشير فيه النتائج المرحلية المتوفرة حتى الآن إلى تقدم ترامب في بنسلفانيا، التي تمنح 20 من أصوات المجمع الانتخابي، وجورجيا (16 صوتا) وكارولاينا الشمالية (15)، تقول توقعات أغلب الأطراف المعنية بمراقبة سير السباق الرئاسي إلى هزيمة الرئيس الحالي في ميشيغان (16 صوتا)، حيث يفوز، بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع، بايدن.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت حملة ترامب رفع دعوى قضائية تطالب بوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان، قائلة إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز.

كما رفعت حملة ترامب 3 دعاوى أخرى بشأن التصويت في بنسلفانيا، حيث اتهمت الديمقراطيين بإخفاء فرز بطاقات الاقتراع.

المصدر: روسيا اليوم