ترامب يعلن عبر تويتر فوزه بولاية ميشيغن بالإضافة إلى جورجيا وبنسيلفانيا ونورث كارولاينا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 01:44

ترامب يعلن عبر تويتر فوزه بولاية ميشيغن بالإضافة إلى جورجيا وبنسيلفانيا ونورث كارولاينا

منذ 1 ساعة 5 November، 2020
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