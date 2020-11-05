ترامب يعلن عبر تويتر فوزه بولاية ميشيغن بالإضافة إلى جورجيا وبنسيلفانيا ونورث كارولاينا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 01:44
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تواصل عملية فرز الأصوات لانتخابات الرئاسة الأميركية وسط تنافس شديد بين المرشحيْن دونالد ترامب وجو بايدن
ترامب: أمس كنت متقدما في ولايات عدة وفجأة بدأت النتائج تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة
حملة ترامب الانتخابية تقول في بيان إنها رفعت دعوى في ميشيغن لوقف إحصاء الأصوات
جو بايدن: بعد ليلة انتخابية طويلة نعتقد اننا فزنا بما يكفي من الأصوات ولدينا 3 ملايين فارق في التصويت الشعبي
بايدن: الرئاسة ليست مؤسسة حزبية ويجب رعاية كافة الامريكيين وسأعمل جاهداً من أجل الجميع
سي ان ان الأمريكية: جو بايدن يفوز في ولايتي ويسكنسن وميشيغين
حملة بايدن: طلب حملة ترامب إعادة فرز الأصوات في ويسكنسن محاولة للتغطية على الهزيمة
مكتب التحقيقات الفيدرالي يدعو الامريكيين الى الحصول على نتائج الانتخابات من مصادر رسمية وموثوقة
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن منظومة اطلاق صواريخ باليستية آلية بعيدة المدى
مصادر للمنار: بعد اللقاء السادس بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم يتحقّق أي تقدّم
مصادر للمنار: العقدة هي في كيفية التعاطي مع اختيار الأسماء وتحديدا أسماء الوزراء المسيحيين
مصادر للمنار: مسـألة اختيار أسماء الوزراء أعادت ملف التشكيل خطوات الى الوراء واستبعدت إنجازا فيه خلال الـ48 ساعة المقبلة
الصحة اللبنانية: تسجيل 1888 اصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
لبنان يتأثر بمنخفض جوي عاصف وماطر يستمر حتى صباح الجمعة حيث ينحسر تدريجياً
المياه الغزيرة تغمر الشوارع في مدينة صيدا وتدخل المنازل والمحلات لاسيما في منطقة تعمير عين الحلوة ومنطقة الفوار
أ ف ب: حظر التجول ليلاً في جميع انحاء ايطاليا اعتباراً من الخميس للحد من انتشار كورونا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ101 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري وسط تدهور وضعه الصحي
أ ف ب: حظر التجول ليلاً في جميع انحاء ايطاليا اعتباراً من الخميس للحد من انتشار كورونا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ترامب يعلن عبر تويتر فوزه بولاية ميشيغن بالإضافة إلى جورجيا وبنسيلفانيا ونورث كارولاينا
منذ 1 ساعة
5 November، 2020
ترامب
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