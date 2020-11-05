تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة ترامب التي أعلن فيها فوزه بولاية ميشيغن لتضمنها معلومات قد تكون مضللة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 01:44

تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة ترامب التي أعلن فيها فوزه بولاية ميشيغن لتضمنها معلومات قد تكون مضللة

منذ 2 ساعة 5 November، 2020
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