تجمع العلماء بذكرى وعد بلفور: ما ارتكبته بريطانيا هو التأسيس الأول للارهاب العالمي وفلسطين ستعود بالمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 17:42

تجمع العلماء بذكرى وعد بلفور: ما ارتكبته بريطانيا هو التأسيس الأول للارهاب العالمي وفلسطين ستعود بالمقاومة

منذ 7 mins 3 November، 2020
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