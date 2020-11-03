توقعات لأن يصل عدد الإصابات اليومية في ألمانيا إلى 400 ألف إصابة

أعلن نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، لارس شاد، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد يصل بحلول عيد الميلاد إلى 400 ألف حالة إذا لم يتم تطبيق إجراءات تقييدية.

وقال شاد في مؤتمر صحفي: “منذ بداية تفشي الوباء وحتى اليوم، تلقى معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، بيانات عن 560 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 10 آلاف حالة وفاة. ونقدر بأن 371 ألف (شخص) تماثلوا للشفاء”.

ومعهد كوخ هو جزء من وزارة الصحة في جمهورية ألمانيا ويراقب الوضع الوبائي في البلاد والعالم. وفي السابق، لم يتم الإعلان عن توقعات بمثل هذا المعدل من النمو المرتفع للأشخاص المصابين في ألمانيا.

المصدر: سبوتنيك