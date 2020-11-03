النائب حسن عز الدين للمنار: مشروع الوحدة الإسلامية من أوجب الواجبات ولو عمل الجميع وفق هذه الرؤية كنا تجاوزنا كل ما تعاني منه المنطقة اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 11:36

النائب حسن عز الدين للمنار: مشروع الوحدة الإسلامية من أوجب الواجبات ولو عمل الجميع وفق هذه الرؤية كنا تجاوزنا كل ما تعاني منه المنطقة اليوم

منذ 38 mins 3 November، 2020
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