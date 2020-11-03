الامام الخامنئي: سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 11:36

الامام الخامنئي: سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية

منذ 52 mins 3 November، 2020
أخبار موقع المنار

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