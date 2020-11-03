علماء بريطانيون يؤكدون ضرورة إضافة فيتامين “د” إلى الخبز لمحاربة كورونا

دعا علماء بريطانيون حكومة البلاد إلى إضافة فيتامين “د” إلى الأطعمة الشائعة مثل الخبز أو الحليب، بهدف محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يعتقد الخبراء أن فيتامين “د” يساعد في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا. ودعا الدكتور غاريث ديفيس فريقًا خاصًا من العلماء لإجراء البحث. اتضح أن حوالي نصف سكان المملكة المتحدة يعانون من نقص فيتامين “د”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ForPost”.

وجدت دراسات أخرى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) في أجسامهم هم أكثر عرضة للإصابة بـ “COVID-19″، بالإضافة إلى احتمال حدوث مضاعفات أكثر خطورة من عدوى فيروس كورونا.

يقول الدكتور ديفيس: “في رأيي، من الواضح أن فيتامين “د” لا يقي فقط من شدة المرض، ولكن أيضًا من العدوى”.

من المعروف أن فيتامين “د” يضاف إلى الحليب والخبز والعصائر الطازجة في كندا والسويد وفنلندا وأستراليا. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة لا تدعم هذه النصائح حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك