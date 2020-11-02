انطلاق مناورات القوة الجوية الايرانية وسط البلاد

انطلقت صباح الاثنين المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التاسعة “الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية” للقوة الجوية التابعة للجيش الايراني بعنوان “يا صادق آل محمد (ع)” في المنطقة العامة لمحافظة أصفهان وسط البلاد. وانطلقت هذه المناورات الجوية في المنطقة العامة لمحافظة أصفهان بمشاركة 7 قواعد تابعة للقوة الجوية للجيش الايراني بإشراف قاعدة “الشهيد بابائي” الجوية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم المناورات الجوية العميد فرهاد كودرزي إن “مختلف انواع الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل والنقل الثقيلة وشبه الثقيلة والمقاتلات الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيرة كانت قد وصلت الى “قاعدة الشهيد بابائي” الجوية في اصفهان قبل عدة ايام، والتي ستقوم خلال يومين بتمرين على أساليب مواجهة العدو المفترض عبر استخدام التكتيكات الحديثة”.

وأضاف العميد كودرزي أنه “فضلاً عن “قاعدة الشهيد بابائي” الجوية تشارك ايضاً في المناورات بصورة مباشرة القواعد الجوية: الشهيد لشكري في طهران والشهيد نوجة في همدان و”الشهيد ياسيني” في بوشهر و”الشهيد عبدالكريمي” في بندرعباس و”الشهيد وحدتي” في دزفول و”الشهيد فكوري” في تبريز، بصورة مباشرة في هذه المناورات”.

هذا وقامت طائرات RF-4 بالتصوير بمناظير “سمات” ضمن مناورات “الاقتدار الجوي لفدائيي سماء الولاية”.

المصدر: فارس