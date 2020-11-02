جيش قره باغ يعلن تدمير دبابة وقافلة للقوات الأذربيجانية

أعلن جيش الدفاع في جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من جانب واحد، تدمير دبابة وقافلة للقوات الأذربيجانية خلال معارك ليلية. وقالت وزارة الدفاع لجمهورية جمهورية ناغورني قره باغ في بيان لها على فيسبوك “درت معارك بدرجات متفاوتة في الليل على خط المواجهة بين آرتساخ وأذربيجان، وفي بعض المناطق ، اكتشفت وحدات جيش الدفاع قوافل تابعة للعدو وقامت بتدميرها. وفي الاتجاه الجنوبي الشرقي ، حاولت مدرعات معادية الاقتراب من خط المواجهة. وقام جيش الدفاع بتدمير دبابة واحدة ، بينما اضطرت بقية المعدات إلى الانسحاب”.

وأفاد البيان أن ” الوضع التكتيكي –التعبوي حاليا، ما زال تحت سيطرة جيش الدفاع”.

المصدر: سبوتنيك