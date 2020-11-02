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November 2 2020 - 13:32

جيش قره باغ يعلن تدمير دبابة وقافلة للقوات الأذربيجانية

منذ 42 mins 2 November، 2020
وحدات مدفعية للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ
جمهورية قره باغ

أعلن جيش الدفاع في جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من جانب واحد، تدمير دبابة وقافلة للقوات الأذربيجانية خلال معارك ليلية. وقالت وزارة الدفاع لجمهورية جمهورية ناغورني قره باغ في بيان لها على فيسبوك “درت معارك بدرجات متفاوتة في الليل على خط المواجهة بين آرتساخ وأذربيجان، وفي بعض المناطق ، اكتشفت وحدات جيش الدفاع قوافل تابعة للعدو وقامت بتدميرها. وفي الاتجاه الجنوبي الشرقي ، حاولت مدرعات معادية الاقتراب من خط المواجهة. وقام جيش الدفاع بتدمير دبابة واحدة ، بينما اضطرت بقية المعدات إلى الانسحاب”.

وأفاد البيان أن ” الوضع التكتيكي –التعبوي حاليا، ما زال تحت سيطرة جيش الدفاع”.

المصدر: سبوتنيك

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