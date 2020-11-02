سلطات قره باغ تعلن تصفية 20 عنصراً من القوات الخاصة التركية

أعلن المتحدث باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من جانب واحد فاغرام بوغيسيان الإثنين، عن تصفية فرقة متطوعين في الجمهورية لـ 20 عنصراً من القوات الخاصة التركية في منطقة أسكيران في قره باغ.

وكتب بوغيسيان على صفحته الرسمية على “فيسبوك” “قام رجال من فرقة شاهين ميغريان، [منطقة شاهوميان، تحت سيطرة أذربيجان منذ أوائل التسعينيات]، بتصفية 20 من أصل 22 من أفراد القوات الخاصة التركية خلال معركة بالقرب من قرية أفيتارانس، بمنطقة أسكيران. وتمكن اثنان منهم فقط من الفرار”.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

المصدر: سبوتنيك