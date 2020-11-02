متحدث الداخلية الأفغانية يقول إن الشرطة تقود عملية تطهير بحرم جامعة كابول بعد اقتحام مسلحين لها وتتمكن من إنقاذ المئات من الأشخاص (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 13:32
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رئاسة الجمهورية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري
رئاسة الحكومة: لا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات بين الرئيسين عون والحريري وهي لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية
الصحة اللبنانية: تسجيل 1389 اصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
قرار وزير الداخلية بإقفال 115 بلدة وقرية يدخل حيز التنفيذ في سياق مواجهة تفشي فيرورس كورونا
الوزير حسن للمنار: عندما يسجل ألفا اصابة بكورونا فيجب ضرب الرقم بـ5 اي ان هناك حوالى الـ10 الاف مصاب يجولون بيننا
الوزير حسن للمنار: هناك تطورات خطيرة بمسألة الكورونا في لبنان وخاصة بعدد الاسرة وحالات وفاة بعمر الشباب
النقيب أبو شرف: طاقة المستشفيات على استيعاب مرضى كورونا بلغت حدها الأقصى
وزير الداخلية محمد فهمي: انا مع الاقفال العام من دون اي استثناء ولا خلاف بيني وبين وزير الصحة
جامعة ستانفورد الاميركية: الفعاليات الانتخابية التي نظمتها حملة ترامب أدت إلى إصابة أكثر من30 ألف شخص بكورونا
الخارجية الإيرانية: طهران ستنظر إلى أفعال الإدارة الأميركية المقبلة لا اسم رئيسها
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وسائل اعلام تركية: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ازمير الى 83 حالة وفاة والمصابين الى 962
حركة الجهاد الإسلامي: بعد 103 سنوات على تصريح بلفور متجذرون في أرضنا رغم اشتداد المؤامرات
حركة الجهاد الإسلامي: لن تزحزح شعبنا الفلسطيني كل محاولات الاقتلاع والتشريد والتقسيم والضم والسرقة
أكثر من 50 ألف شخص يتظاهرون في بنغلادش تعبيراً عن غضبهم من الإساءة الفرنسية والتطاول على الرسول الأعظم (ص)
البرلمان الإيراني يصوت على مشروع قانون لإنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً بمنشأة فوردو
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المعارضة ترفض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جورجيا
الوزير حسن للمنار: عندما يسجل الفين اصابة بكورونا فيجب ضرب الرقم بـ5 اي ان هناك حوال ال10 الاف مصاب يجولون بيننا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
متحدث الداخلية الأفغانية يقول إن الشرطة تقود عملية تطهير بحرم جامعة كابول بعد اقتحام مسلحين لها وتتمكن من إنقاذ المئات من الأشخاص (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
2 November، 2020
الداخلية الأفغانية
كابول
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