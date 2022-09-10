وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية بسبب عطل فني أثناء التدريب في كابول – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2022 - 19:50

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية بسبب عطل فني أثناء التدريب في كابول

منذ 1 ساعة 10 September، 2022
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