المجذوب يتبلغ من السفير في بلجيكا إعفاء الطلاب من رسوم التسجيل

تبلغ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب من وزارة الخارجية والمغتربين، نسخة من برقية السفير اللبناني في بلجيكا فادي الحاج علي، كشف فيها نجاح مساعي بعثة لبنان الديبلوماسية، في التوصل إلى إعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات التابعة لفيديرالية والونيا – بروكسل، من رسوم التسجيل للعام الدراسي 2020 -2021.

وأرفق السفير اللبناني البرقية بكتاب صادر عن مجلس عمداء جامعات فيديرالية والونيا – بروكسل، تبين من خلاله أن النشاط الديبلوماسي للبعثة اللبنانية والزيارات التي قامت بها لمختلف الجامعات، أسفر عن موافقة هذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في هذه المقاطعة الكبرى، على إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل البالغة 4175 يورو عن كل طالب سنويا، واستبدالها بالرسم الذي يدفعه الطالب البلجيكي وهو 835 يورو، مما يعني توفير 3340 يورو عن كل طالب.

وأفاد السفير في برقيته أيضا، بأن البعثة تتواصل راهنا مع الجامعات في الجانب الفلمنكي، حيث الدراسة باللغة الإنكليزية، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق مماثل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام