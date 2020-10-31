قوى الامن: توقيف عصابة سرقة من التابعية السورية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ انه “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة لكميات من الحديد، والبطاريات، وأدوات تستخدم في أعمال البناء، من عدة ورش ضمن نطاق فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي.

من خلال الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر الفصيلة، تمكنت من تحديد هوية 9 أشخاص من ضمن عصابة سرقة، وهم:

– ح. ج. (مواليد عام 1983، سوري)

– ع. ج (مواليد عام 1987، سوري)

– م. ج (مواليد عام 2001، سوري)

– ع. ج (مواليد عام 1999، سوري)

– أ. ع (مواليد عام 1995، سوري)

– ع. ع (مواليد عام 2006، سوري)

– ع. ج (مواليد عام 2004)، سوري)

– ع. ج (مواليد عام 2003، سوري)

– ك. ف (مواليد عام 1983، فلسطيني).

على أثر ذلك، نفذت قوة من الفصيلة المذكورة كمينا محكما، تمكنت خلاله من توقيف المشتبه بهم، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم يقومون ببيع المسروقات في إحدى بؤر تجميع الخردة في مدينة صيدا، كذلك تبين من خلال التحقيقات أنهم قاموا بسرقات أخرى في بلدة طنبوريت الجنوبية.

أحيلوا إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام